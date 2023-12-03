立崎は８９位 バイアスロンＷ杯
2023年12月03日11時06分
バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は２日、スウェーデンのエステルスンドで男子１０キロスプリントが行われ、立崎幹人（自衛隊）は８９位だった。（時事）
立崎は８９位 バイアスロンＷ杯
2023年12月03日11時06分
バイアスロンのワールドカップ（Ｗ杯）は２日、スウェーデンのエステルスンドで男子１０キロスプリントが行われ、立崎幹人（自衛隊）は８９位だった。（時事）
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