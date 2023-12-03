岸田首相が帰国の途
2023年12月03日05時27分
【ドバイ時事】国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）出席のためアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイを訪れていた岸田文雄首相は２日夜（日本時間３日午前）、政府専用機で帰国の途に就いた。
岸田首相が帰国の途
2023年12月03日05時27分
【ドバイ時事】国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）出席のためアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイを訪れていた岸田文雄首相は２日夜（日本時間３日午前）、政府専用機で帰国の途に就いた。
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