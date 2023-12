ジュネーブ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 国際赤十字・赤新月社連盟(IFRC)は、気候変動に起因する人道危機が急速に深刻化していることを受けて、新たなキャンペーンを開始しました。よりスマートかつ迅速な人道的資金援助の手段を提供することを通して、世界各国の政府や寄付者に「Stand Tall」(誇り高い行動)を促し、各国の緊急対応要員や災害被害を受けたコミュニティを支援するよう呼びかけています。

Stand Tall in the face of disaster with IFRC-DREF Insurance. (Photo: Business Wire)