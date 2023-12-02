ハマス排除「非現実的」 トルコ大統領、イスラエルを改めて批判
2023年12月02日22時43分
ハマス排除「非現実的」 トルコ大統領、イスラエルを改めて批判
2023年12月02日22時43分
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ウォール・ストリート・ジャーナル