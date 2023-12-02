東海道新幹線でクマ用スプレーか 乗客５人体調不良訴え―静岡・浜松
2023年12月02日22時32分
２日午後７時１５分ごろ、東海道新幹線の東京行き「ひかり５１８号」の車内でスプレーが噴射され、浜松駅（浜松市）で非常停止ボタンが押された。乗客５人が目や喉の痛みを訴えているという。地元消防によると、スプレーはクマ撃退用のものだとの情報がある。
ＪＲ東海は、ひかり５１８号の乗客全員を浜松駅で降車させ、同号を運休とした。この事故の影響で上下線で遅れが生じた。
東海道新幹線でクマ用スプレーか 乗客５人体調不良訴え―静岡・…
2023年12月02日22時32分
２日午後７時１５分ごろ、東海道新幹線の東京行き「ひかり５１８号」の車内でスプレーが噴射され、浜松駅（浜松市）で非常停止ボタンが押された。乗客５人が目や喉の痛みを訴えているという。地元消防によると、スプレーはクマ撃退用のものだとの情報がある。
ＪＲ東海は、ひかり５１８号の乗客全員を浜松駅で降車させ、同号を運休とした。この事故の影響で上下線で遅れが生じた。
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