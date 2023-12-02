藤春と権敬源が退団 Ｊ１Ｇ大阪
2023年12月02日20時22分
Ｊ１のＧ大阪は２日、元日本代表ＤＦ藤春広輝（３５）が今季限りで退団すると発表した。大体大から２０１１年に入団し、Ｇ大阪一筋でプレー。１６年リオデジャネイロ五輪では、オーバーエージ枠で日本代表入りした。
韓国代表として昨年のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に出場したＤＦ権敬源（３１）も退団する。
藤春と権敬源が退団 Ｊ１Ｇ大阪
2023年12月02日20時22分
Ｊ１のＧ大阪は２日、元日本代表ＤＦ藤春広輝（３５）が今季限りで退団すると発表した。大体大から２０１１年に入団し、Ｇ大阪一筋でプレー。１６年リオデジャネイロ五輪では、オーバーエージ枠で日本代表入りした。
韓国代表として昨年のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会に出場したＤＦ権敬源（３１）も退団する。
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