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パビリオン整備「年内にめど」　万博会場を視察―西村経産相

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パビリオン整備「年内にめど」　万博会場を視察―西村経産相

2023年12月02日19時00分

２０２５年大阪・関西万博の会場整備について説明を受ける西村康稔経済産業相（右から２人目）＝２日午後、大阪市

２０２５年大阪・関西万博の会場整備について説明を受ける西村康稔経済産業相（右から２人目）＝２日午後、大阪市

　西村康稔経済産業相は２日、２０２５年大阪・関西万博の会場となる大阪市の人工島「夢洲」を訪れ、施設整備の状況を視察した。この後、記者団の取材に応じ、準備の遅れが指摘されている海外パビリオンについて、「年内には一定のめどが付くようにしたい」と表明した。
　特に各国が自前で建設する「タイプＡ」方式を巡って西村氏は、調整が難航している国には日本側が建物を用意する「タイプＸ」への移行を促すと説明。「マッチングをして年内に建設会社が決まり、動きを始めることを目指していきたい」と述べた。

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