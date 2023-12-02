【リレハンメル（ノルウェー）時事】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子は２日、ノルウェーのリレハンメルで個人第１戦（ＨＳ９８メートル、Ｋ点９０メートル）が行われ、１日の予選で１３位の高梨沙羅（クラレ）らが臨む。

日本勢は他に伊藤有希（土屋ホーム）、丸山希（北野建設）、一戸くる実（ＣＨＩＮＴＡＩ）が出場。