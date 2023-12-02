【北京時事】トヨタ自動車は２日、中国国有自動車大手の第一汽車集団などと出資する一汽トヨタの同国天津市の完成車工場で「一部老朽化ラインを停止している」ことを明らかにした。「計画していた生産調整の一環」と説明している。