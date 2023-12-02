藤井は１０位 フリースタイルＷ杯
2023年12月02日16時57分
フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は２日、北京で男子ビッグエア決勝が行われ、藤井源（ヤマゼンロックザキッズ）は１０位だった。（時事）
藤井は１０位 フリースタイルＷ杯
2023年12月02日16時57分
フリースタイルスキーのワールドカップ（Ｗ杯）は２日、北京で男子ビッグエア決勝が行われ、藤井源（ヤマゼンロックザキッズ）は１０位だった。（時事）
こんな記事も
スポーツ総合
橋本、欧州王者に屈す 柔道ＧＳ東京(12/02 19:42)
柔道ＧＳ東京・談話(12/02 19:40)
一度泣いたＰＫで歓喜 １６年経て名門が復帰―Ｊ１昇格プレーオフ(12/02 19:25)
本多、２００バタでＶ 競泳ジャパンＯＰ(12/02 19:20)
村尾が９０キロ級制す 橋本２位、永瀬は３回戦敗退―柔道ＧＳ東京(12/02 19:12)
男子５００に森重ら Ｗ杯スケート(12/02 19:02)
帝京大、通過点の優勝 関東大学ラグビー(12/02 18:49)
天理と早稲田実が激突 組み合わせ決まる―全国高校ラグビー(12/02 18:38)
バレーボールの野口泰弘さん死去、７７歳 ミュンヘン五輪金メダリスト(12/02 18:37)
セラフィックコール３．５倍―競馬チャンピオンズＣ(12/02 18:30)
同大、悲壮な決意 関西大学ラグビー(12/02 18:27)
京産大、劇的に決める 関西大学ラグビー(12/02 18:15)
東京Ｖ、１６季ぶりＪ１復帰 初代王者が清水とのＰＯ制す(12/02 18:14)
高梨ら個人第１戦 Ｗ杯ジャンプ女子(12/02 18:13)
オリックスの森は４億円 プロ野球・契約更改(12/02 17:33)
京産大が初の３連覇 関西大学ラグビー(12/02 17:28)
西武の中村、１億５０００万円 プロ野球・契約更改(12/02 17:27)
帝京大が対抗戦３連覇 関東大学ラグビー(12/02 17:24)
藤井は１０位 フリースタイルＷ杯(12/02 16:57)
鹿児島がＪ２復帰 Ｊ３(12/02 16:55)
ゴルフ日本シリーズ・談話(12/02 16:52)
蝉川、２イーグルもダブルボギーも ゴルフ日本シリーズ(12/02 16:48)
石川一気、優勝争い 猛チャージ３位浮上―ゴルフ日本シリーズ(12/02 16:47)
渡辺は出番なし ＮＢＡ(12/02 16:29)
中島と蝉川、首位に並ぶ 石川は３位浮上―ゴルフ日本シリーズ(12/02 16:00)
阪神の森下、倍増以上の３８００万円 プロ野球・契約更改(12/02 15:50)
安達が内野担当兼任 来季コーチ陣発表―プロ野球・オリックス(12/02 15:22)
ソングライン引退 競馬(12/02 14:29)
Ｗ杯スケート・談話(12/02 11:51)
悩ましげな高木 Ｗ杯スケート(12/02 11:41)