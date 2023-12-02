【男子ゴルフ・日本シリーズＪＴカップ】第３日（２日、東京よみうりＣＣ、７０２３ヤード＝パー７０、賞金総額１億３０００万円、優勝４０００万円）

中島啓太と蝉川泰果が通算１３アンダーで首位に並んだ。２打差の３位で石川遼と金谷拓実が追う。石川は１イーグル、７バーディー、１ボギーの６２をマークして９位から浮上。

宋永漢（韓国）が通算１０アンダーで５位につけ、谷原秀人と鍋谷太一が８アンダーの６位。