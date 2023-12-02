ソングライン引退 競馬
2023年12月02日14時29分
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は２日、２０２２、２３年の安田記念を連覇するなどＧＩ３勝を挙げたソングライン（牝５歳、美浦・林徹きゅう舎）の競走馬登録を１日付で抹消したと発表した。北海道で繁殖馬となる予定。通算成績は海外を含め１７戦７勝。
ソングライン引退 競馬
2023年12月02日14時29分
日本中央競馬会（ＪＲＡ）は２日、２０２２、２３年の安田記念を連覇するなどＧＩ３勝を挙げたソングライン（牝５歳、美浦・林徹きゅう舎）の競走馬登録を１日付で抹消したと発表した。北海道で繁殖馬となる予定。通算成績は海外を含め１７戦７勝。
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