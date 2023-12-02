ＮＹ円、１４６円台後半 米長期金利低下で大幅高
2023年12月02日08時36分
【ニューヨーク時事】週末１日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の急低下を背景とした円買い・ドル売りが加速し、円相場は１ドル＝１４６円台後半に上昇した。午後５時現在は１４６円７５～８５銭と、前日同時刻比１円４１銭の大幅な円高・ドル安。
ＮＹ円、１４６円台後半 米長期金利低下で大幅高
2023年12月02日08時36分
【ニューヨーク時事】週末１日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の急低下を背景とした円買い・ドル売りが加速し、円相場は１ドル＝１４６円台後半に上昇した。午後５時現在は１４６円７５～８５銭と、前日同時刻比１円４１銭の大幅な円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル