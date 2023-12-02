サンドラ・オコナー氏死去 米最高裁初の女性判事、９３歳
2023年12月02日05時32分
サンドラ・オコナー氏（元米連邦最高裁判事）１日、アリゾナ州フェニックスで認知症と呼吸器疾患に関連した合併症のため死去、９３歳。
アリゾナ州議会議員や同州判事を歴任後、８１年にレーガン大統領（共和）の指名により女性初の連邦最高裁判事に就任。０６年まで務め、後に文民最高位の大統領自由勲章を受章した。
サンドラ・オコナー氏死去 米最高裁初の女性判事、９３歳
2023年12月02日05時32分
サンドラ・オコナー氏（元米連邦最高裁判事）１日、アリゾナ州フェニックスで認知症と呼吸器疾患に関連した合併症のため死去、９３歳。
アリゾナ州議会議員や同州判事を歴任後、８１年にレーガン大統領（共和）の指名により女性初の連邦最高裁判事に就任。０６年まで務め、後に文民最高位の大統領自由勲章を受章した。
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