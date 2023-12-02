４．４兆円の基金設立へ 途上国の気候対策支援で―ＵＡＥ
2023年12月02日05時27分
【ドバイ時事】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のムハンマド大統領は１日、「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国の気候変動対策に焦点を当てた３００億ドル（約４兆４０００億円）規模の基金を設立すると発表した。民間資金を募る気候関連基金としては世界最大という。２０３０年までに全世界で２５００億ドル規模の資金を呼び込むことを目指す。
４．４兆円の基金設立へ 途上国の気候対策支援で―ＵＡＥ
2023年12月02日05時27分
【ドバイ時事】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のムハンマド大統領は１日、「グローバルサウス」と呼ばれる新興・途上国の気候変動対策に焦点を当てた３００億ドル（約４兆４０００億円）規模の基金を設立すると発表した。民間資金を募る気候関連基金としては世界最大という。２０３０年までに全世界で２５００億ドル規模の資金を呼び込むことを目指す。
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