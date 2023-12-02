笹子トンネル事故から１１年 遺族ら犠牲者悼む―山梨
2023年12月02日08時38分
中央自動車道笹子トンネル（山梨県）で天井板が崩落し男女９人が死亡した事故は２日、発生から１１年を迎えた。事故が起きた大月市のトンネル近くでは、発生時刻の午前８時３分に合わせて遺族らが黙とうをささげ、献花した。
笹子トンネル事故から１１年 遺族ら犠牲者悼む―山梨
2023年12月02日08時38分
中央自動車道笹子トンネル（山梨県）で天井板が崩落し男女９人が死亡した事故は２日、発生から１１年を迎えた。事故が起きた大月市のトンネル近くでは、発生時刻の午前８時３分に合わせて遺族らが黙とうをささげ、献花した。
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