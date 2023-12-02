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財政支援２．３億ドル検討　エジプトに岸田首相表明

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財政支援２．３億ドル検討　エジプトに岸田首相表明

2023年12月02日05時05分

　【ドバイ時事】岸田文雄首相は１日夜（日本時間２日未明）、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイでエジプトのシシ大統領と夕食をともにしながら会談した。イスラエルとイスラム組織ハマスの衝突で観光客減少などの影響を受けているエジプトに対し、最大約２．３億ドル（約３４０億円）の財政支援を検討する考えを伝えた。
　首相は、エジプトがパレスチナ自治区ガザへの人道支援物資搬入などに尽力していることに触れ、「極めて重要な役割を果たしていることに敬意を表する」と表明。エジプトへの財政支援は「さらなる貢献への期待」（外務省関係者）が背景にあるという。

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