故若林正俊氏の合同葬（元農林水産相、元自民党参院議員、１１月１１日死去）
2023年12月02日00時10分
故若林正俊氏（元農林水産相、元自民党参院議員、１１月１１日死去）の自民党と若林家の合同葬 １９日午後３時半から長野市県町５７６のホテル国際２１「千歳の間」で。葬儀委員長は萩生田光一政調会長と宮下一郎農水相。喪主は長男で衆院議員の健太（けんた）氏。
故若林正俊氏の合同葬（元農林水産相、元自民党参院議員、１１月…
2023年12月02日00時10分
故若林正俊氏（元農林水産相、元自民党参院議員、１１月１１日死去）の自民党と若林家の合同葬 １９日午後３時半から長野市県町５７６のホテル国際２１「千歳の間」で。葬儀委員長は萩生田光一政調会長と宮下一郎農水相。喪主は長男で衆院議員の健太（けんた）氏。
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