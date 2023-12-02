故若林正俊氏（元農林水産相、元自民党参院議員、１１月１１日死去）の自民党と若林家の合同葬 １９日午後３時半から長野市県町５７６のホテル国際２１「千歳の間」で。葬儀委員長は萩生田光一政調会長と宮下一郎農水相。喪主は長男で衆院議員の健太（けんた）氏。