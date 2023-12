台湾、台北--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 2023年11月30日から12月3日にかけて南港展覧館1館で開催されているヘルスケア+台湾エキスポは、AIヘルスケアの展望を地球規模で再定義しようとしています。今年は650社が参加し、2,300のブースを占めており、アジア太平洋地域全域における主要なテクノロジー企業や病院の注目を集めています。

Expand businesses into growing markets in the APAC region with Healthcare+ Expo Taiwan. Join medical institutes and companies in the fields of medtech, biotech and healthcare to promote products, build partnerships and seize supply-demand opportunities. (Graphic: RBMP & IBMI)