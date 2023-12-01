【ニューヨーク時事】週末１日午前のニューヨーク外国為替市場では、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長らの発言機会を控えて様子見ムードが広がる中、円相場は１ドル＝１４８円台前半で小動きとなった。午前９時現在は１４８円１５～２５銭と、前日午後５時比０１銭の円高・ドル安。