円、１４８円台前半 ロンドン外為
2023年12月01日21時19分
【ロンドン時事】週末１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の動きを受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１４８円台前半に下落した。正午現在は１４８円０９～１９銭と、前日午後４時比３２銭の円安・ドル高。
円、１４８円台前半 ロンドン外為
2023年12月01日21時19分
【ロンドン時事】週末１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の動きを受けて円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１４８円台前半に下落した。正午現在は１４８円０９～１９銭と、前日午後４時比３２銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル