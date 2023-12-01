【リレハンメル（ノルウェー）時事】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）複合女子は１日、ノルウェーのリレハンメルで今季開幕戦が行われ、前半飛躍（ＨＳ９８メートル、Ｋ点９０メートル）で葛西春香（早大）が９３メートルを飛び、１２３．１点で４位につけた。後半距離（５キロ）は首位から４５秒差でスタートする。

葛西優奈（早大）は１４位、中村安寿（ショウワ）は１５位、畔上沙那（日体大）は２２位で後半に臨む。