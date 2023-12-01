習氏、海警局分局を視察 東シナ海管轄「領土主権守る」―中国
2023年12月01日20時45分
【北京時事】中国国営新華社通信は１日、習近平国家主席が１１月２９日に東シナ海を管轄する中国海警局東海分局を視察したと伝えた。習氏は「わが国の領土主権と海洋権益を断固守らなければならない」と訴え、法執行能力の向上を指示した。
習氏、海警局分局を視察 東シナ海管轄「領土主権守る」―中国
2023年12月01日20時45分
【北京時事】中国国営新華社通信は１日、習近平国家主席が１１月２９日に東シナ海を管轄する中国海警局東海分局を視察したと伝えた。習氏は「わが国の領土主権と海洋権益を断固守らなければならない」と訴え、法執行能力の向上を指示した。
こんな記事も
政治用語
政治
習氏、海警局分局を視察 東シナ海管轄「領土主権守る」―中国(12/01 20:45)
公明、共同開発品輸出に慎重 与党実務者で議論入れず(12/01 20:43)
巨額裏金疑惑、自民に動揺 広がる疑心、口つぐむ幹部―安倍派パーティー券不記載(12/01 20:42)
ＮＴＴ法「２５年めど廃止」 自民提言案、一任取り付け(12/01 20:42)
柿沢議員「買収意図ない」 江東区議への現金―後援会向け文書で説明(12/01 20:40)
パレスチナ関係・識者談話(12/01 20:27)
岸田首相トップ、２億円超 党首収入比較、平均４４５２万円―２２年政治資金(12/01 20:25)
中国、ベトナムの日米接近に焦り 外相訪問、年内に習氏も？(12/01 20:25)
地雷除去、ＩＴでウクライナ支援 多国間枠組みに日本参加へ(12/01 20:20)
岸田首相「国際法順守が重要」 イスラエル大統領と会談(12/01 19:57)
被害者救済法案、５日採決 与野党、修正協議を続行―旧統一教会(12/01 19:46)
社民・福島党首が無投票再選(12/01 18:39)
成長に応じ「切れ目ない支援を」 初のこども大綱で答申―審議会(12/01 18:37)
自見担当相、再び記載漏れ 寄付５０万円、訂正へ(12/01 18:03)
オスプレイ、日米で情報確認を 松野官房長官(12/01 17:21)
偵察衛星「正式運用開始」か 北朝鮮、写真は公開せず(12/01 17:21)
安倍派裏金疑惑、首相コメントせず 官房長官も説明拒否(12/01 17:12)
北方墓参「ロシアに再開要求」 官房長官(12/01 16:54)
自衛隊のサイバー人材育成へ 元統幕長らが団体設立(12/01 16:42)
国民、前原氏らに除籍処分の声(12/01 16:35)
米、北朝鮮へ追加制裁 衛星打ち上げに対抗(12/01 12:38)
オスプレイ、米「安全点検して飛行」 木原防衛相、説明不十分と懸念(12/01 12:26)
政府、北朝鮮衛星で追加制裁 ４団体５個人の資産凍結(12/01 12:23)
旧統一教会被害救済２法案、１日採決見送り 自・立、修正協議を続行(12/01 12:18)
岸田首相ら各派幹部は説明を 安倍派裏金疑惑で立民代表(12/01 12:05)
共同開発品、第三国輸出に慎重 公明幹部(12/01 11:53)
松野官房長官「政治団体の責任で対応」 自民安倍派の裏金疑惑で(12/01 11:50)
故保利元文相に正三位(12/01 11:38)
萩生田氏「地に足のついた改革を」 自民デジタル行革本部で(12/01 11:28)
岸田首相、キッシンジャー氏死去で弔意 沖縄返還で「重要な役割」(12/01 11:05)