地雷除去、ＩＴでウクライナ支援 多国間枠組みに日本参加へ
2023年12月01日20時20分
防衛省は１日、地雷除去とサイバー対策などＩＴ分野でウクライナを支援する欧米中心の二つの多国間枠組みに参加すると発表した。防衛装備品の供与は含まず、ウクライナ軍の能力向上に向けた教育支援などに取り組む。
地雷除去、ＩＴでウクライナ支援 多国間枠組みに日本参加へ
2023年12月01日20時20分
防衛省は１日、地雷除去とサイバー対策などＩＴ分野でウクライナを支援する欧米中心の二つの多国間枠組みに参加すると発表した。防衛装備品の供与は含まず、ウクライナ軍の能力向上に向けた教育支援などに取り組む。
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