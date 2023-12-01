大劇場公演、２カ月ぶり再開 団員急死の宝塚歌劇
2023年12月01日19時12分
宝塚歌劇団は１日、宙組の女性団員の急死を受け、１０月１日から休演していた宝塚大劇場（兵庫県宝塚市）での公演を２カ月ぶりに再開した。
宝塚にパワハラ認定求める ２４日に面談、過重労働も―団員急死で遺族代理人
開演前に登壇した村上浩爾理事長は「現在の状況について大変ご心配をおかけしておりますこと、重ねて深くおわび申し上げます」と謝罪した。
大劇場公演、２カ月ぶり再開 団員急死の宝塚歌劇
2023年12月01日19時12分
宝塚歌劇団は１日、宙組の女性団員の急死を受け、１０月１日から休演していた宝塚大劇場（兵庫県宝塚市）での公演を２カ月ぶりに再開した。
宝塚にパワハラ認定求める ２４日に面談、過重労働も―団員急死で遺族代理人
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