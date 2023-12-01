外国人５選手が退団 プロ野球・ソフトバンク
2023年12月01日19時11分
ソフトバンクは１日、アルフレド・デスパイネ、コートニー・ホーキンス両外野手、フレディ・ガルビス、ウイリアンス・アストゥディーヨ両内野手、ジョー・ガンケル投手の５選手と来季の契約を結ばないと発表した。
外国人５選手が退団 プロ野球・ソフトバンク
2023年12月01日19時11分
ソフトバンクは１日、アルフレド・デスパイネ、コートニー・ホーキンス両外野手、フレディ・ガルビス、ウイリアンス・アストゥディーヨ両内野手、ジョー・ガンケル投手の５選手と来季の契約を結ばないと発表した。
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