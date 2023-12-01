円、１４７円台後半 ロンドン外為
2023年12月01日18時25分
【ロンドン時事】週末１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４７円台後半で推移した。午前９時現在は１４７円８２～９２銭と、前日午後４時比０５銭の円安・ドル高。
円、１４７円台後半 ロンドン外為
2023年12月01日18時25分
【ロンドン時事】週末１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４７円台後半で推移した。午前９時現在は１４７円８２～９２銭と、前日午後４時比０５銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
トヨタ、中国生産を一部停止 天津の工場、ガソリン車が低迷(12/01 18:30)
円、１４７円台後半 ロンドン外為(12/01 18:25)
百貨店４社、売上高プラス 冬物衣料が好調―１１月(12/01 18:22)
イスラエル軍、ガザで戦闘再開 「ハマスが違反」と主張―パレスチナ人２９人死亡(12/01 17:48)
偵察衛星「正式運用開始」か 北朝鮮、写真は公開せず(12/01 17:21)
ゼレンスキー氏が東・南部視察 前線の防衛強化指示―ウクライナ(12/01 15:34)
中国の偽アカウント大量削除 米国民になりすまし政治議論―メタ(12/01 14:43)
ガザ戦闘休止、さらに１日延長か 米長官、イスラエル・パレスチナ訪問(12/01 13:27)
ガザからのロケット弾迎撃 イスラエル(12/01 13:21)
米、北朝鮮へ追加制裁 衛星打ち上げに対抗(12/01 12:38)
「圧倒的知性」と評価 キッシンジャー氏死去で哀悼―米大統領(12/01 11:38)
ＴｉｋＴｏｋ禁止に「待った」 モンタナ州法の仮差し止め命令―米裁判所(12/01 11:16)
「サイバートラック」納車開始 ＳＦ映画からデザイン着想―米テスラ(12/01 09:56)
核抑止力再評価が「軍縮妨害」 政治宣言案に明記―締約国会議(12/01 09:18)
ＮＹ原油、反落 ＯＰＥＣプラス閣僚会合受け(12/01 08:48)
日ロ関係の浮き沈み経験 勤務８年の上月大使離任会見(12/01 08:17)
ＮＹ円、１４８円台前半(12/01 07:55)
ＮＹ株続伸、５２０ドル高 年初来高値更新(12/01 07:30)
世界遺産へ熱意アピール 佐渡金山で新潟知事ら―パリ(12/01 07:30)
米メタ、ＦＴＣを提訴 子どものデータ利用禁止巡り(12/01 07:25)
米、オスプレイの飛行継続 「正式な停止要請ない」―国防総省(12/01 07:24)
生成ＡＩサービスが急拡大 活用さらに多様化へ―チャットＧＰＴ公開１年(12/01 07:10)
トランプ氏は日米韓関係重視 ハガティ前駐日大使(12/01 07:08)
手作業での救出劇に賛辞 危険顧みず、トンネル崩落事故―インド(12/01 07:07)
ダーリング元英財務相死去(12/01 06:42)
イスラエル、駐スペイン大使を召還 サンチェス首相発言に反発(12/01 06:33)
ＬＧＢＴ擁護活動を非合法化 架空団体を「過激派」認定―ロシア最高裁(12/01 06:29)
２２０万バレル自主削減 追加の協調減産見送り―ＯＰＥＣプラス(12/01 06:24)
ヒゲペンギンは超細切れ睡眠 子育て中、平均４秒―南極調査(12/01 04:04)
ガザ戦闘休止、１日延長 イスラエル・ハマス、期限間際に合意―エルサレムでは乱射事件(12/01 00:51)
ウォール・ストリート・ジャーナル