【バンコク時事】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）と傘下のタイ銀行大手アユタヤ銀行は１１月３０日、日系企業のタイへの販路拡大などを目的に、両行の顧客企業にビジネスマッチングの場を提供する合同商談会をバンコクのホテルで開催した。２０１３年から毎年開…
三菱ＵＦＪとアユタヤ銀、バンコクで合同商談会 対面では４…
【バンコク時事】三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）と傘下のタイ銀行大手アユタヤ銀行は１１月３０日、日系企業のタイへの販路拡大などを目的に、両行の顧客企業にビジネスマッチングの場を提供する合同商談会をバンコクのホテルで開催した。２０１３年から毎年開…
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