円相場、１４８円２６～２７銭 １日午後５時現在
2023年12月01日17時07分
１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円２６～２７銭と、前日（１４７円０６～０６銭）に比べ１円２０銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４８円２６～２７銭 １日午後５時現在
2023年12月01日17時07分
１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円２６～２７銭と、前日（１４７円０６～０６銭）に比べ１円２０銭の円安・ドル高となった。
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