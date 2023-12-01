巨人がキャンプ日程発表
2023年12月01日17時01分
巨人は１日、来年の春季キャンプ日程を発表した。１軍は２月１日から１４日まで宮崎市、１６日から２８日まで那覇市で実施する。休養日は５、９、２０、２６日。
巨人がキャンプ日程発表
2023年12月01日17時01分
巨人は１日、来年の春季キャンプ日程を発表した。１軍は２月１日から１４日まで宮崎市、１６日から２８日まで那覇市で実施する。休養日は５、９、２０、２６日。
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