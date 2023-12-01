ゴルフ日本シリーズ・談話
2023年12月01日16時55分
◇もう優勝争いの気分
中島啓太 （金谷と同組で）もう優勝争いを２日間している気分。あと２日で終わってしまうのが少し寂しい。最後までいい戦いをしたい。
ゴルフ日本シリーズ・談話
2023年12月01日16時55分
◇もう優勝争いの気分
中島啓太 （金谷と同組で）もう優勝争いを２日間している気分。あと２日で終わってしまうのが少し寂しい。最後までいい戦いをしたい。
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