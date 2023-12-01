北方墓参「ロシアに再開要求」 官房長官
2023年12月01日16時54分
松野博一官房長官は１日、北海道根室市の石垣雅敏市長ら北方領土に近い自治体関係者と首相官邸で面会した。石垣氏は、元島民による墓参の早期再開を要望。松野氏は「墓参をはじめとする交流事業の再開は日ロ関係の中でも最優先事項の一つだ。再開をロシア側に求めていく」と応じた。
北方墓参「ロシアに再開要求」 官房長官
2023年12月01日16時54分
松野博一官房長官は１日、北海道根室市の石垣雅敏市長ら北方領土に近い自治体関係者と首相官邸で面会した。石垣氏は、元島民による墓参の早期再開を要望。松野氏は「墓参をはじめとする交流事業の再開は日ロ関係の中でも最優先事項の一つだ。再開をロシア側に求めていく」と応じた。
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