【バンコク時事】タイ大手複合企業ＴＣＣグループ傘下で、ホテルやオフィスビルなどを開発、運営する不動産会社アセット・ワールド・コーポレーション（ＡＷＣ）は１１月３０日、ＣＩＭＢタイ銀行から総額３０億バーツ（約１２６億円）のサステナビリティー・リンク・ローン（Ｓ…
不動産ＡＷＣ、ＣＩＭＢタイ銀から３０億バーツの融資 環境…
【バンコク時事】タイ大手複合企業ＴＣＣグループ傘下で、ホテルやオフィスビルなどを開発、運営する不動産会社アセット・ワールド・コーポレーション（ＡＷＣ）は１１月３０日、ＣＩＭＢタイ銀行から総額３０億バーツ（約１２６億円）のサステナビリティー・リンク・ローン（Ｓ…
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