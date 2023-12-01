セ、パ両リーグは１日、最も印象的なサヨナラ打を放った選手を表彰する「スカパー！ サヨナラ賞」の年間大賞を発表し、セは巨人の坂本勇人内野手、パはロッテの角中勝也外野手が選ばれた。賞金は２００万円。

坂本は６月１６日の楽天戦（東京ドーム）の２点を追う九回、自身６本目のサヨナラ本塁打となる逆転３ラン。角中は７月２４日のソフトバンク戦（ゾゾ）の１点をリードされた九回、代打逆転２ランを放った。