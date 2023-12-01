４カ月ぶりに金利低下 フラット３５
2023年12月01日14時21分
住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の１２月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．９１～３．４７％（前月１．９６～３．５３％）、返済期間２０年以下は年１．４３～２．９９％（同１．４８～３．０５％）で、最低金利はいずれも４カ月ぶりに低下した。
４カ月ぶりに金利低下 フラット３５
2023年12月01日14時21分
住宅金融支援機構は１日、長期固定金利の住宅ローン「フラット３５」（買い取り型）の１２月の適用金利を発表した。返済期間２１年以上３５年以下（融資率最大９割）の場合、年１．９１～３．４７％（前月１．９６～３．５３％）、返済期間２０年以下は年１．４３～２．９９％（同１．４８～３．０５％）で、最低金利はいずれも４カ月ぶりに低下した。
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