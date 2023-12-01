円相場、１４７円９８～９９銭 １日正午現在
2023年12月01日12時06分
１日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４７円９８～９９銭と、前日（１４７円０６～０６銭）に比べ９２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４７円９８～９９銭 １日正午現在
2023年12月01日12時06分
１日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４７円９８～９９銭と、前日（１４７円０６～０６銭）に比べ９２銭の円安・ドル高となった。
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