共同開発品、第三国輸出に慎重 公明幹部
2023年12月01日11時53分
公明党の石井啓一幹事長は１日の記者会見で、国際共同開発した防衛装備品の第三国移転に慎重な姿勢を示した。「完成品を第三国に輸出することは、これまでの在り方を大きくはみ出す。慎重であるべきだ」と強調した。
共同開発品、第三国輸出に慎重 公明幹部
2023年12月01日11時53分
公明党の石井啓一幹事長は１日の記者会見で、国際共同開発した防衛装備品の第三国移転に慎重な姿勢を示した。「完成品を第三国に輸出することは、これまでの在り方を大きくはみ出す。慎重であるべきだ」と強調した。
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