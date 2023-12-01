中国国家統計局が１１月３０日に発表した１１月の購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は製造業、非製造業、総合の主要３指数とも低下し、製造業ＰＭＩは好不況の節目とされる５０を２カ月連続で下回った。全体として国内だけでなく海外の需要も不足し、もう一段の政策支援が必要と専門…
国内外の需要不足反映 中国の１１月ＰＭＩ低下、一部は好転…
中国国家統計局が１１月３０日に発表した１１月の購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は製造業、非製造業、総合の主要３指数とも低下し、製造業ＰＭＩは好不況の節目とされる５０を２カ月連続で下回った。全体として国内だけでなく海外の需要も不足し、もう一段の政策支援が必要と専門…
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