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オスプレイ停止要請は「正式」　米軍の飛行継続に懸念―松野官房長官

2023年12月01日10時49分

記者会見する松野博一官房長官＝１日午前、首相官邸

記者会見する松野博一官房長官＝１日午前、首相官邸

　松野博一官房長官は１日の記者会見で、鹿児島県・屋久島沖での米軍輸送機オスプレイ墜落事故を受けた日本政府の飛行停止要請は「正式」な申し入れだと強調した。その上で「飛行安全の確認についての十分な説明がない中、飛行が行われていることに懸念を有している」と表明した。
　米国防総省の副報道官は１１月３０日の会見で「正式な要請は受けていない」と語った。これに対し、松野氏は「捜索・救助活動を除き安全が確認されてから飛行を行うよう正式に要請してきている」と明言。安全確認について米側から「十分な説明がまだない」と明らかにした。

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