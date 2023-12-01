ＮＹ円、１４８円台前半
2023年12月01日07時55分
【ニューヨーク時事】３０日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利上昇を背景に円売り・ドル買いが強まり、円相場は１ドル＝１４８円台前半に下落した。午後５時現在は１４８円１６～２６銭と、前日同時刻比９７銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１６１円２８～３８銭と、１７銭の円高・ユーロ安。
ＮＹ円、１４８円台前半
2023年12月01日07時55分
【ニューヨーク時事】３０日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利上昇を背景に円売り・ドル買いが強まり、円相場は１ドル＝１４８円台前半に下落した。午後５時現在は１４８円１６～２６銭と、前日同時刻比９７銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１６１円２８～３８銭と、１７銭の円高・ユーロ安。
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