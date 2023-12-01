【ニューヨーク時事】３０日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利上昇を背景に円売り・ドル買いが強まり、円相場は１ドル＝１４８円台前半に下落した。午後５時現在は１４８円１６～２６銭と、前日同時刻比９７銭の円安・ドル高。

対ユーロは１ユーロ＝１６１円２８～３８銭と、１７銭の円高・ユーロ安。