「損失基金」運営方針を決定 日本は１５億円拠出表明―ＣＯＰ２８
2023年12月01日07時53分
【ドバイ時事】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）は３０日の全体会合で、気候変動がもたらす「損失と被害」に関する支援基金の運営枠組みを採択した。日本は１０００万ドル（約１５億円）の拠出を表明した。議長国ＵＡＥは、１～２日に行う各国の首脳級会合でも、積極的な支援を呼び掛ける。
「損失基金」運営方針を決定 日本は１５億円拠出表明―ＣＯＰ２…
2023年12月01日07時53分
【ドバイ時事】アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで開催中の国連気候変動枠組み条約第２８回締約国会議（ＣＯＰ２８）は３０日の全体会合で、気候変動がもたらす「損失と被害」に関する支援基金の運営枠組みを採択した。日本は１０００万ドル（約１５億円）の拠出を表明した。議長国ＵＡＥは、１～２日に行う各国の首脳級会合でも、積極的な支援を呼び掛ける。
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