首相動静（１２月１日）
2023年12月01日07時31分
（現地時間）
３０日午後、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ドバイ近郊のマクトゥーム国際空港着。宿泊先のホテル「アナンタラ・ダウンタウン・ドバイ」。
首相動静（１２月１日）
2023年12月01日07時31分
（現地時間）
３０日午後、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）・ドバイ近郊のマクトゥーム国際空港着。宿泊先のホテル「アナンタラ・ダウンタウン・ドバイ」。
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