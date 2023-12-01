【１面トップ】

〔朝日〕安倍派 裏金１億円超か パー券不記載 立件視野 ノルマ超分 議員に還流 東京地検特捜部

〔毎日〕生活保護減額 国に賠償命令 名古屋高裁「精神的苦痛」認定

〔読売〕ＡＩ対策 包括合意へ Ｇ７声明案 偽情報 ＯＰ念頭 今月上旬にも首脳会合

〔日経〕「停戦、ロシア撤退が前提」 交渉には応じず ゼレンスキー大統領インタビュー 武器不足、苦戦認める

〔産経〕前原氏 国民離党し新党 ５人で旗揚げ 維新と連携模索 「教育無償化を実現する会」

〔東京〕生活保護減額 初の賠償命令 「厚労相、重大な過失」 名古屋高裁 減額処分も取り消し

【共通ニュース】

◆ガザ休戦１日延長 土壇場合意 人質解放続く

◆キッシンジャー氏死去 元米国務長官 米中国交に道筋 １００歳

◆日本、途上国支援１５億円 ＣＯＰ２８開幕 基金に拠出表明 気候変動

◆世界平均 最も暑い年に 産業革命前より１．４度上昇 ＷＭＯ見通し 熱波で山火事 異常気象頻発

◆三井住友ＦＧ社長 中島氏 副社長から昇格 初の理系出身

◆万博一日券７５００円 二転三転の末 前売り券発売 赤字なら税投入の可能性

◆日大「強固なムラ社会」 薬物問題で改善計画 統治強化へ新部署

◆愛子さま２２歳 公務に卒論 精力的に（続）