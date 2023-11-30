ＮＹ円、１４８円近辺
2023年11月30日23時52分
【ニューヨーク時事】３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４８円近辺に下落した。午前９時現在は１４７円９５銭～１４８円０５銭と、前日午後５時比７６銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１４８円近辺
2023年11月30日23時52分
【ニューヨーク時事】３０日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが優勢となり、円相場は１ドル＝１４８円近辺に下落した。午前９時現在は１４７円９５銭～１４８円０５銭と、前日午後５時比７６銭の円安・ドル高。
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