【ロンドン時事】３０日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の上昇を受けて円売り・ドル買いが進み、１ドル＝１４７円台後半に下落した。正午現在は１４７円６６～７６銭と、前日午後４時比３２銭の円安・ドル高。