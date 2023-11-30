【シンガポール時事】シンガポール金融業紛争解決センター（ＦＩＤＲＥＣ）がこのほど公表した年報によると、２０２２～２３年度（２２年７月～２３年６月）に消費者から同センターに寄せられた金融機関向け賠償請求件数は、前年度比９１．６％増の２１８８件だった。このうち同…