【シンガポール時事】シンガポール金融業紛争解決センター（ＦＩＤＲＥＣ）がこのほど公表した年報によると、２０２２～２３年度（２２年７月～２３年６月）に消費者から同センターに寄せられた金融機関向け賠償請求件数は、前年度比９１．６％増の２１８８件だった。このうち同…
金融機関向け賠償請求件数、９割増 詐欺関連が約３割―２２…
【シンガポール時事】シンガポール金融業紛争解決センター（ＦＩＤＲＥＣ）がこのほど公表した年報によると、２０２２～２３年度（２２年７月～２３年６月）に消費者から同センターに寄せられた金融機関向け賠償請求件数は、前年度比９１．６％増の２１８８件だった。このうち同…
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