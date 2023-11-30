呼吸器疾患増で注意喚起 在中国日本大使館
2023年11月30日18時38分
【北京時事】在中国日本大使館は３０日、中国で呼吸器疾患が多発しているとして、感染予防に努めるよう在留邦人に注意喚起した。北京市の衛生当局によれば、１１月２０～２６日に市内で確認されたインフルエンザや新型コロナウイルスなどの「法定伝染病」の患者報告数は７万２４７５例で、６～１２日の１万４７４４例の約５倍に増えた。
呼吸器疾患増で注意喚起 在中国日本大使館
2023年11月30日18時38分
【北京時事】在中国日本大使館は３０日、中国で呼吸器疾患が多発しているとして、感染予防に努めるよう在留邦人に注意喚起した。北京市の衛生当局によれば、１１月２０～２６日に市内で確認されたインフルエンザや新型コロナウイルスなどの「法定伝染病」の患者報告数は７万２４７５例で、６～１２日の１万４７４４例の約５倍に増えた。
こんな記事も
国際用語
国際
プーチン氏、１２月１４日に年次会見 ２年ぶり、ウクライナ侵攻焦点(11/30 19:34)
中国外相、１日にベトナム入り 習氏訪問の地ならしか(11/30 19:28)
ガザ戦闘休止、１日延長 期限間際に合意―エルサレムでは乱射事件、イスラエル・ハマス(11/30 19:23)
豪、原潜配備にらみ機密保護法案 米英以外との技術共有規制(11/30 18:58)
「政府方針に反する」 米での暗殺計画、関与を否定―インド(11/30 18:53)
呼吸器疾患増で注意喚起 在中国日本大使館(11/30 18:38)
円、１４７円台前半 ロンドン外為(11/30 18:20)
中国、パレスチナ擁護の姿勢鮮明 「立場文書」発表、習氏が祝電(11/30 16:41)
キッシンジャー元米国務長官が死去 米中和解、対ソ緊張緩和進める―ノーベル平和賞受賞、１００歳(11/30 15:25)
マスク氏、反ユダヤ投稿への同調陳謝 広告中止の企業を非難(11/30 14:11)
音波発射で「深刻な懸念」伝達 豪外相、中国共産党幹部に(11/30 14:05)
「核兵器と共存できず」 被爆地の市長、高校生が訴え―締約国会議(11/30 13:36)
「休止延長」「停戦を」 閣僚級会合で意見相次ぐ―パレスチナ問題で国連安保理(11/30 13:35)
中国景況感、２カ月連続節目割れ 景気悪化、浮き彫りに―１１月(11/30 11:49)
「世界破滅させられる」 米大統領、「核のボタン」で冗談？(11/30 11:10)
アルトマン氏、ＣＥＯ正式復帰 解任劇調査に「協力」―米オープンＡＩ(11/30 11:08)
休止延長、協議難航か ハマス、６日連続で人質解放―イスラエル人の子供ら死亡発表(11/30 10:18)
米大統領、ガザ南部攻勢に反対 イスラエル首相に警告―報道(11/30 09:51)
ＣＯＰ２８、ハリス米副大統領が出席(11/30 09:06)
インド、米でも暗殺計画 シーク教徒、当局が阻止(11/30 08:59)
与正氏、米国との対話を否定 「自主権は議題にならず」―北朝鮮(11/30 08:42)
ＮＹ円、１４７円台前半(11/30 07:45)
生成ＡＩ業界の顔に「激震」 ＣＥＯ解任劇、統治に懸念―チャットＧＰＴ公開１年(11/30 07:20)
韓国大統領、万博誘致ならず謝罪 ＢＴＳ協力もサウジに大差(11/30 07:19)
子供に銃、殺害映像の視聴強制 人質の拘束状況明らかに―イスラエル(11/30 07:17)
隣国の７割が「自国領」 ベネズエラ、ガイアナと対立―南米(11/30 07:17)
シャリフ元首相に逆転無罪 一審破棄、総選挙後復権へ前進―パキスタン(11/30 07:08)
ＮＹ株、小幅続伸(11/30 06:52)
英ロンドン「ブラックキャブ」と提携 アプリで予約可能に―米ウーバー(11/30 06:46)
北朝鮮ハッカー加担で制裁 暗号資産ミキサー―米(11/30 05:50)
ウォール・ストリート・ジャーナル