【北京時事】在中国日本大使館は３０日、中国で呼吸器疾患が多発しているとして、感染予防に努めるよう在留邦人に注意喚起した。北京市の衛生当局によれば、１１月２０～２６日に市内で確認されたインフルエンザや新型コロナウイルスなどの「法定伝染病」の患者報告数は７万２４７５例で、６～１２日の１万４７４４例の約５倍に増えた。

「新たな病原体確認されず」 呼吸器疾患増でＷＨＯに報告―中国