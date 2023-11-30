【ジャカルタ＝時事】インドネシア国鉄クレタ・アピ（ＫＡＩ）は２９日、年末年始期間（１２月２１日～２０２４年１月７日）に臨時列車３４本を増発すると発表した。チケットの販売は開始済み。
増発する路線はジャカルタやバンドン、ソロ、マラン、ジョクジャカルタ、スラバ…
国鉄、年末年始に臨時列車３４本増発 １４路線で―インドネ…
【ジャカルタ＝時事】インドネシア国鉄クレタ・アピ（ＫＡＩ）は２９日、年末年始期間（１２月２１日～２０２４年１月７日）に臨時列車３４本を増発すると発表した。チケットの販売は開始済み。
増発する路線はジャカルタやバンドン、ソロ、マラン、ジョクジャカルタ、スラバ…
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