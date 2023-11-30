ゴルフ日本シリーズ・談話
2023年11月30日17時40分
◇一緒に伸ばせた
金谷拓実 中島の完璧なゴルフと一緒に伸ばせた。ノーボギーもすごくよかった。（賞金王争いの）荷が下りたと言うか、落ち着いてプレーできた。
ゴルフ日本シリーズ・談話
2023年11月30日17時40分
◇一緒に伸ばせた
金谷拓実 中島の完璧なゴルフと一緒に伸ばせた。ノーボギーもすごくよかった。（賞金王争いの）荷が下りたと言うか、落ち着いてプレーできた。
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