成田空港の増便受け入れ、希望の３分の２ 人手不足影響
2023年11月30日16時50分
成田国際空港会社は３０日、同空港への新規就航や増便の希望のうち今年度内に受け入れる見通しが立ったのが、９月末時点で３分の２にとどまることを明らかにした。コロナ禍で航空需要が減少した影響で、飛行機誘導や貨物積み降ろしなどの地上業務「グランドハンドリング」の人員を減らしたことが背景にある。ただ、同社が調整に乗り出したことで状況は改善しつつあるという。
成田空港の増便受け入れ、希望の３分の２ 人手不足影…
2023年11月30日16時50分
成田国際空港会社は３０日、同空港への新規就航や増便の希望のうち今年度内に受け入れる見通しが立ったのが、９月末時点で３分の２にとどまることを明らかにした。コロナ禍で航空需要が減少した影響で、飛行機誘導や貨物積み降ろしなどの地上業務「グランドハンドリング」の人員を減らしたことが背景にある。ただ、同社が調整に乗り出したことで状況は改善しつつあるという。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
成田空港の増便受け入れ、希望の３分の２ 人手不足影響(11/30 16:50)
ワクチン接種後死亡、遺族提訴 愛西市に４５００万円請求―名古屋地裁(11/30 15:41)
リンゴ園でＯ１５７、３人入院 試食の１２人が症状訴え―茨城(11/29 21:57)
梅毒流行、胎児感染が最多 全患者数は３年連続更新―感染研(11/29 07:05)
第一三共のコロナワクチン承認 国産初の「ＸＢＢ」対応―厚労省(11/28 17:51)
次世代ｍＲＮＡワクチン承認へ 新型コロナ、米創薬ベンチャー開発―厚労省(11/27 21:46)
医療機関との事前協議、努力義務に 高齢者施設の感染症備え―厚労省(11/27 16:50)
パーティー収入、３４．５％増 コロナ前水準、首位は参政党―政治資金(11/25 07:05)
インフル、２週ぶり増加 コロナは１１週連続減―厚労省(11/24 16:13)
法人診療所、８．３％の黒字 病院もコロナ補助で赤字脱却―厚労省調査(11/24 11:30)
呼吸器疾患で情報要請 ＷＨＯが中国に(11/23 20:48)
コロナ助成金１億円詐取か タリウム殺害事件の男再逮捕―大阪府警(11/22 21:31)
路線バス、減便・廃止８割 「運転手不足」で維持困難に―帝国データ(11/22 17:08)
プール熱、警報レベルに 全国規模、過去１０年で初―感染研(11/22 14:02)
コロナワクチン、定期接種化へ ６５歳以上対象、一部自己負担も―来年度以降方針・厚労省(11/22 11:50)
東の横綱に「生成ＡＩ」 西は「コロナ５類」―今年のヒット番付(11/21 19:05)
近藤孝男氏死去（名古屋大名誉教授・生物学）(11/20 18:48)
子の神経性やせ症、依然深刻 ２２年度、コロナ前の１．４倍―国立センター全国調査(11/19 12:03)
ＪＴＢ、４年ぶり営業黒字 「５類」移行、旅行需要が回復(11/17 19:28)
インフル、１２週ぶり減少 コロナは１０週連続減―厚労省(11/17 17:35)
国産ワクチン、秋接種分を購入 新型コロナ「ＸＢＢ」対応―厚労省(11/17 10:26)
特養でＯ１５７集団感染、２人死亡 静岡(11/15 21:00)
ゾコーバ、禁止の妊婦投与３２件 新型コロナ飲み薬、学会「慎重処方を」(11/15 18:25)
コロナ事業巡り立ち入り検査 談合容疑、近ツーなど５社支店―青森市の患者移送入札・公取委(11/15 17:58)
明治、ヨーグルトも約１１万個回収 抗菌性物質含む可能性(11/13 14:39)
プール熱、１０道府県で「警報」 患者報告数、基準に到達―感染研(11/12 06:53)
岸田首相、７回目のワクチン接種(11/11 22:11)
「明治牛乳」４万本回収 抗菌性物質を検出(11/11 14:49)
〔決算〕スズケン、２４年３月期予想を上方修正 コロナウイルス商材の一般流通で(11/10 16:23)
インフル、４週連続「注意報」 新型コロナは減少続く―厚労省(11/10 16:09)